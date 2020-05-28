İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, özel bankada müdürlük yapan kadın sokak ortasında feci şekilde darbedildi. Polis şüpheliyi kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalarken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuşadası'nda bir bankada müdürlük yapan genç kadın işine gitmek isterken bir saldırgan tarafından darp edildi. Olay, saat 09.00 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde bir ara sokakta meydana geldi. Bir özel bankanın müdürü olan P.Y., otomobilini park edip işine gitmek isterken, S.T. tarafından saldırıya uğradı.

YARDIM ÇIĞLIKLARINDAN SONRA KAÇTI

Neye uğradığını şaşıran genç kadın saldırganı durdurmak isterken, S.T.'nin tekme ve tokatlarına maruz kaldı. Defalarca yumruklanan genç kadın saldırgana uzun süre direndi. P.Y.'nin yardım çığlıklarından sonra S.T. olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı kadın Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri kameraları detaylı inceleyerek sokak ortasında dehşet saçan saldırganı tespit etti. Saldırgan S.T., kısa süre içerisinde saklandığı yerde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi.