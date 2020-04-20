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HaberlerEnerjiSon dakika haberler: Benzin fiyatında bir indirim daha
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Benzinde indirim

Benzinin litre fiyatı salı gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 5 kuruş inecek. Pompa fiyatlarına yansıyacak indirim sonrası İstanbul'da benzin fiyatı ortalama 5.20, Ankara'da ise 5.34 TL seviyesine gerileyecek.

benzin
AA

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,25 liradan 5,20 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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