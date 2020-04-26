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Bursa'da 1 mahalle daha karantinaya alındı!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinin kırsal Maksempınar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

bursa
DHA

Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Maksempınar Mahallesi, artan koronavirüs vakaları sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı.

DHA'nın haberine göre, Bursa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Nilüfer ilçesi Maksempınar Mahallesi´nde koronavirüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararı ile bugünden itibaren Maksempınar Mahallemiz 14 gün karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.

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