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Bursa'da park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilin yanması sonucu aracın içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

bursa
AA

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisinde mola veren otomobil sürücüsü Dilan Umutlu, 16 AGS 117 plakalı otomobilini tesisin önüne park etti.

AA'nın haberine göre, oğlu Çınar Umutlu'yu aracın içerisinde bırakan anne, alışveriş yapmak için tesise girdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle araçta çıkan yangında çocuğun bağırmalarını duyan tesis sahibi Asım Akkoyun, çocuğu araçtan çıkardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, işletme sahibi Akkoyun'un da kollarında yanıklar oluştu tedavi altına alındı.

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