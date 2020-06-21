İHA

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak, Kırklareli’nin 2 ilçesinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Oluşan sel nedeniyle çöp konteynerleri suya kapıldı, evleri su bastı.

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Bugün (21.06.2020) öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ve yerel dolu yağışına karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’de beklenen yağış bir anda bastırdı. Kırklareli’nin Pınarhisar, Lüleburgaz ilçelerinde bir anda bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönüşürken, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Dere gibi akan sokaklarda çöp konteynerlerinin sele kapıldığı görülürken, sel nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Aşırı yağış nedeniyle bazı araçların suya gömüldüğü gözlendi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde de şiddetli yağış ve Istranca Dağları'ndan gelen sel ilçe merkezinde su baskınlarına neden olurken, araçlarda mahsur kalanlar oldu. Sel suları nedeniyle Pınarhisar-Vize karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

ORDU'DA DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Ordu'nun Korgan ilçesinde de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve bazı mahallelerde yağışın hasara yol açtığını söyledi.

AA'nın haberine göre, bazı evleri su bastığını, bazı noktalarda da heyelan oluştuğunu belirten Kiraz, "Büyükşehir Belediyesi ve Korgan Belediyesi ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını sürdürüyor. Mal kaybı var ama Allah'a hamdolsun ki can kaybı yok. Yollarımızda hasar var. Devletimiz, milletimiz, büyükşehir ve ilçe belediyemiz inşallah bunların üstesinden gelecek. Hamdolsun o olanaklara sahibiz." dedi.

Kiraz, yolların yanı sıra bazı bahçelerde de kaymalar oluştuğunu ifade ederek, özellikle menfezlerin bilinçsiz şekilde atılan atıklar nedeniyle tıkandığını kaydetti.

SAKARYA'DA DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Sakarya'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar da yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğünün uyarısı doğrultusunda beklenen sağanak, akşam saatlerinde başladı. Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşarken, bazı vatandaşlar yağıştan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı, bazıları da bina altlarına sığındı.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar da devrildi. Bazı araçlarda ağaç devrilmeleri nedeniyle maddi zarar oluştu.

Yetkililer, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sağanak, su baskınlarına da neden oldu.

ESKİŞEHİR'DE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU ETKİLİ OLDU

Eskişehir'de de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde su baskınları meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine sığındı.

Kimi vatandaşlar da caddelerde sosyal mesafe kuralına uyarak sağanağın dinmesini bekledi. Polis ekipleri ani bastıran yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü ve Yukarı Söğütönü mahallelerinde ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu. Aşağı Söğütönü'nde bazı binaların giriş katlarını su bastı.