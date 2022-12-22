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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Daha 25 yaşındaydı... 'Stres atmaca' ölümü!
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Daha 25 yaşındaydı... 'Stres atmaca' ölümü!

Muğla'da, 25 yaşındaki Abdullah Bayar, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu bariyere çarpıp, hayatını kaybetti. Bayar'ın, kazadan yaklaşık 1 saat önce arkadaşlarına ait motosikletlerin görüntülerini 'stres atmaca' notuyla paylaştığı görüldü

Son dakika haberler: Daha 25 yaşındaydı... 'Stres atmaca' ölümü!
Daha 25 yaşındaydı... 'Stres atmaca' ölümü!
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DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Bodrum- Turgutreis kara yolunda yürekleri yakan bir kaza meydana geldi.

KONTROLÜ KAYBETTİ MOTOSİKLET DEVRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre motosikletli bir grup arkadaşıyla birlikte Bodrum yönüne giden Abdullah Bayar’ın (25) kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi.

BARİYERLERE ÇARPIP YARALANDI

Bayar bariyerlere çarparken, motosiklet ise yaklaşık 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Abdullah Bayar, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Abdullah Bayar'ın kazadan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arkadaşlarınınkinin de yer aldığı motosikletlerin görüntülerini 'stres atmaca' notuyla paylaştığı görüldü.

Bir süre önce yaptığı bir diğer paylaşımda ise Bayar'ın motosikletin önünü kaldırarak, tehlikeli şekilde ilerlediği anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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