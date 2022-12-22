Daha 25 yaşındaydı... 'Stres atmaca' ölümü! 0:00 / 0:00

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Bodrum- Turgutreis kara yolunda yürekleri yakan bir kaza meydana geldi.

KONTROLÜ KAYBETTİ MOTOSİKLET DEVRİLDİ DHA'da yer alan habere göre motosikletli bir grup arkadaşıyla birlikte Bodrum yönüne giden Abdullah Bayar’ın (25) kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi.

BARİYERLERE ÇARPIP YARALANDI Bayar bariyerlere çarparken, motosiklet ise yaklaşık 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Abdullah Bayar, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.