Ailesini kurşuna dizen cani yakalandı! 0:00 / 0:00

AA

Diyarbakır'da eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan Mehmet Büyük adlı şüpheli yakalandı.



GÖZALTINA ALINDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat unsurlarının da bulunduğu özel ekibin yaptığı çalışmalar sonucu eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan zanlı Mehmet Büyük merkez Yenişehir ilçenin Güzel Mahallesi'nde saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi'nde oturan Mehmet Büyük, 3 Ocak 2021'de eşi Süreyya Büyük ve kızı Yağmur Büyük'e şiddet uygulaması üzerine yapılan adli tahkikat sonucunda mağdur anne ve kızı 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kendi istekleriyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) teslim edilmişti.

Mağdur Süreyya Büyük, 21 Ocak'ta ŞÖNİM'e verdiği dilekçe ile merkezden ayrıldıktan sonra evini Diyarbakır'a taşıması koşuluyla eşi Mehmet Büyük ile anlaşmış, 28 Ocak'ta taşınmak maksadıyla Hantepe Mahallesi'ne gitmişti.

Aynı gün saat 13.25 sıralarında taşınma esnasında eşyaların araca yüklendiği sırada, Mehmet Büyük av tüfeği ile eşi Süreyya Büyük'ü öldürmüş, baldızı Fatma Sever'i ağır, yakını Ebubekir Büyük ve çocukları Azat, Ömer ile Enes Büyük'ü de hafif şekilde yaralamış, olay yerinden kaçmıştı.