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HaberlerGündem3. SayfaEvi taramıştı! Son dakika: Diyarbakır'daki vahşetin detayları çıktı
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Son dakika haberler... Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi, sığınmaevinden babasının evine gitmiş!

Diyarbakır'da dün barışma vaadiyle götürüldüğü evinde eşi Mehmet Büyük tarafından silahla öldürülen Süryan Büyük ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Büyük'ün şiddet gördüğü için bir süre önce çocuklarıyla sığınmaevine, 1 ay sonra da babaevine gittiği öğrenildi. Oğlu, yeğeni ve eşinin kız kardeşini de yaraladığı olay sonrası kaçan Mehmet Büyük'ün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor

Evi taramıştı! Son dakika: Diyarbakır'daki vahşetin detayları çıktı
Diyarbakır'daki vahşetten çok acı detaylar!
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DHA

Kentte yaşayan, 6 çocuk annesi Süryan Büyük, eşi Mehmet Büyük'ün şiddetine maruz kaldığı gerekçesiyle çocuklarıyla birlikte sığınmaevine başvurdu.

DHA'nın haberine göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 4 çocuğu yurda yerleştirilen Büyük, 2 çocuğuyla 1 ay sığınmaevinde kaldı. Büyük, daha sonra babasının Kayapınar ilçesi Gaziler semtindeki evinde kalmaya başladı.

Süryan Büyük, buraya gelen eşinin "Bir daha şiddet uygulamayacağım, evimizi de köyden taşıyacağız" sözleri üzerine Hantepe Mahallesi'ndeki evine döndü.

Taşınma işleri için Süryan Büyük'ün kız kardeşi Fatma Sever ve Mehmet Büyük'ün yeğeni yardıma geldi. Bu sırada gelen Mehmet Büyük ile evdekiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Mehmet Büyük

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Mehmet Büyük, ateş etmeye başladı. Mermilerin hedefi olan Süryan Büyük, olay yerinde yaşamını yitirirken, kız kardeşi Fatma Sever, oğlu Azad ve eşinin yeğeni de yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Sever'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, olay sonrası kaçan Mehmet Büyük'ün yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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