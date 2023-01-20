Eğlence mekanında kanlı hesap!

Samsun'da olay, Atakum ilçesinde dün akşam saat 23.00 sıralarında medyana geldi. Eğlence mekanına giden C.Ç. (45) ile hesabı istediği garson G.T. (20) tartıştı.
MEKANA GERİ DÖNÜP ATEŞ AÇTI
DHA'da yer alan habere göre tartışma sonrası mekandan ayrılan C.Ç., kısa süre sonra geri dönüp, G.T.´yi tabancayla bacağından yaraladı. Bu sırada kendini de elinden yaralayan C.Ç., kaçtı.
VURULAN GARSON HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı garson, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekipleri C.Ç.´yi Atakum ilçesi Yenimahalle mevkiinde yakaladı. Hastanede tedavisi yapılan şüpheli, gözaltına alındı. C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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