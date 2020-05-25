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HaberlerGündemSon dakika haberler... Elazığ depreminden sonra, bir binaya daha kepçe!
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Depremde ağır hasar gören bina kontrollü olarak yıkılıyor

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya'da ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Kent merkezinde iki bloktan oluşan bir pasaj, ağır hasarlı raporu verilmesinin ardından kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı

elazığ
HABERTURK.COM

Malatya'da, ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Kent merkezindeki Fuzuli Caddesi'nde iki bloktan oluşan Saray Pasajı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesinin ardından boşaltıldı.

İHA'nın haberine göre, bölgeye sevk edilen iş makineleriyle, geniş güvenlik önlemleri altında binanın yıkımına kontrollü şekilde başlandı. Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde 6.8 büyüklüğündeki depremde 4’ü Malatya’da olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetmişti.

Malatya’da depremden hasar gören ve yıkılmasına karar verilen binalar belli bir program çerçevesinde yıkılmaları devam ediyor.

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