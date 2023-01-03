Eski sevgilisi için ağabeyini öldürmüş!

İHA'da yer alan habere göre ikili bir süre sonra kavga etmeye başlayınca üniversite öğrencisi genç kız, annesi ve yengesinin gözleri önünde mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Onur Uçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyinin öldüğünü öğrenen Gülçin Uçan ise sinir krizi geçirdi. Ağabey katili genç kız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"ESKİ SEVGİLİMLE GÖRÜŞMEMİ İSTEMİYORDU"

Genç kızın ifadesinde, "Abimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Benim onunla görüşmemi istemiyordu.

"MAKSADIM ONU ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Onun için kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, pişmanım" dediği öğrenildi.