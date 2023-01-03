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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Eski sevgilisi için ağabeyini öldürmüş!
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Eski sevgilisi için ağabeyini öldürmüş!

Aydın'da, meslek yüksekokulu öğrencisi 21 yaşındaki Gülçin Uçan, yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi 29 yaşındaki Onur Uçan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Genç kızın ifadesinde, "Abimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Benim onunla görüşmemi istemiyordu. Onun için kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, pişmanım" dediği öğrenildi

Son dakika haberler: Eski sevgilisi için ağabeyini öldürmüş!
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İHA

Aydın Didim'de yılbaşı gecesi meydana gelen olayda, ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Gülçin Uçan (21), kendisini yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'la (29), eski erkek arkadaşı meselesi yüzünden tartıştı.

BIÇAĞI AĞABEYİNİN GÖĞSÜNE SAPLADI

Hayatını kaybeden Onur U&ccedil;an 29 yaşındaydı.
Hayatını kaybeden Onur Uçan 29 yaşındaydı.

İHA'da yer alan habere göre ikili bir süre sonra kavga etmeye başlayınca üniversite öğrencisi genç kız, annesi ve yengesinin gözleri önünde mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Onur Uçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyinin öldüğünü öğrenen Gülçin Uçan ise sinir krizi geçirdi. Ağabey katili genç kız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"ESKİ SEVGİLİMLE GÖRÜŞMEMİ İSTEMİYORDU"

Genç kızın ifadesinde, "Abimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Benim onunla görüşmemi istemiyordu.

"MAKSADIM ONU ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Onun için kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, pişmanım" dediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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