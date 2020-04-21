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HaberlerGündemSon dakika haberler... Feci olay! İki yaşındaki ikizlerin acı sonu!
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Şanlıurfa’da acı olay: 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düşerek can verdi!

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Açık olan pencerenin kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler, 5 katlı binanın 4’üncü katından beton zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti

şanlıurfa
İHA

Olay, sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evin açık olan penceresinin kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ravza Demir ve Rümeysa Demir, pencereden kendilerini sarkıttıkları sırada dengelerini kaybedip beton zemine çakıldı.

 

İHA'nın haberine göre, çocukların düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kardeşlerden Ravza’nın hayatını kaybettiğini belirlerken Rümeysa ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların müdahale ettiği Rümeysa da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ravza'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Rümeysa'nın cenazesi ise hastaneden alınarak otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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