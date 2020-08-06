İHA

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bulunan Sarı Saltuk Viyadüğü üzerindeki görüntüsü araç içi kameraya takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor.

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki su seviyesi 900 metre kodundan minimum seviye olan 885 metreye düşürüldü. Baraj gölünde AFAD Başkanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerinden oluşan 68 sualtı ve su üstü personeli tarafından, sualtı arama cihazları da kullanılarak yaklaşık 3 kilometrelik alanda eşzamanlı su altı arama çalışmalarına başlandı.

VALİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi alan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, arama çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 5 Ocak tarihinden itibaren Gülistan Doku’yu bulmak için arazide, su içinde, kara, deniz ve hava araçları kullanılarak çalışma gerçekleştirildiğini belirten Vali Mehmet Ali Özkan, “6 ay devam eden sualtı çalışmalarından netice alınamaması üzerine 6 Temmuz 2020 tarihinde sualtı arama çalışmaları sonlandırılmış olup, yüzey ve kıyı taramasına kesintisiz devam edilmiştir. Ailenin talebi üzerine Uzunçayır Baraj Gölü’nden su tahliyesi için 16 gün boyunca 3 ünitenin 24 saat aralıksız çalıştı.

Ancak baraja gelen suyun yılın ikinci 6 aylık döneminde uzun yıllar ortalama debisi dipsavak deşarj kapasitesinin üzerinde olduğundan dipsavak su alma kotuna düşülmesi mümkün görülmemekle birlikte, aksine kış dönemine geçilmesi ile birlikte gelen debinin artışına paralel olarak seviyenin yükselmeye başlayacağı DSİ ve baraj işletmesi yetkililerince değerlendirilmektedir.

Dipsavağın maksimum debide uzun süre çalışması riskli bir durum olup, vananın ve dipsavak tünelinin bir daha kullanılamaz hale gelmesi, dipsavak bölgesinde olası bir arıza durumunda barajın bir daha su tutamaz ve kullanılamaz hale gelmesi ihtimalinin bulunması nedeniyle su seviyesinin köprü ayağı taban koduna düşürülmesine daha fazla devam edilmesi teknik olarak mümkün görülmemektedir” dedi.

6 Ağustos tarihi itibariyle barajın tahliyesinin suyun düşürülebileceği minimum seviyeye kadar gerçekleştiğine dile getiren Vali Özkan, “Minimum seviyeye düşürülen Uzunçayır Barajında, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerinden oluşan 68 sualtı ve su üstü personeli tarafından, sualtı arama cihazları da kullanılarak yaklaşık 3 km’lik bir alanda eş zamanlı sualtı arama çalışmasına 6 Ağustos 2020 tarihinden itibaren başlanmıştır. Gün itibariyle alanda arama kurtarma ekipleri ve botlar ile su altı radar ekipleri çalışmaya başlamış olup, peşi sıra su altı ekipleri de çalışmalara başlayacaktır” şeklinde konuştu.

"BUGÜNE KADAR 415 PERSONEL, 73 ARAÇ, 7 ROW, 3 SONAR, 6 DRONE, 27 BOT VE 3 ARAMA KÖPEĞİ KATILDI"

5 Ocak tarihinden itibaren yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Özkan, “Bugüne kadar yapılan çalışmalara; AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerden toplam 415 personel, 73 araç, 27 bot, 7 row, 6 drone, 3 Sonar, 3 arama köpeği katılmıştır” diye konuştu.