AA

İlçe Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güngör Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarındaki artış ve hastalığın bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle 927'nci ve 929'uncu sokağın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, söz konusu sokaklardaki vatandaşların kendi sağlıkları için evlerinden çıkmamaları ve alınan tedbirlere uymalarının zorunlu olduğu aktarılan paylaşımda, yasağı ihlal edenlere idari ve adli cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

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