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Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısında 142 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da 142 kilogram eroin bulundu

hakkari
AA

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ı şüphe üzerine durdurdu.

AA'nın haberine göre, ekipler, X-ray taramasından geçirdikleri TIR'ın 6 ay önce Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan geçerken kaydedilen görüntülerini inceledi.

Titizlikle yapılan incelemelerde aracın dorsesinde farklılık olduğu tespit edildi. Dedektör köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada aracın 5 bölmesinde 142 kilogram eroin bulundu. Bulunan uyuşturucunun son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

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