İran'da Türk vatandaşları kaza yaptı: 4 ölü, 1 yaralı!

Van'ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı akrabalar Mizbah, Mahmut ve Serhat Hükerek ile İrfan Akgül, alışveriş yapmak için İran'ın Razi kentine gitti.
İRAN PLAKALI KAMYONLA ÇARPIŞTI
DHA'da yer alan habere göre 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Türkiye'ye dönerken Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında İran plakalı kamyonla çarpıştı.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI
Kazada, Mizbah Hükerek, Mahmut Hükerek, İrfan Akgül ve ismi öğrenilemeyen İranlı sürücü hayatını kaybederken, Serhat Hükerek ise ağır yararlandı.
CENAZELER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK
Cenazelerin işlemleri için İran'da bekletildiği, işlemler biterbitmez Türkiye'ye getirileceği; yaralının ise yine İran'da tedavi altına alındığı belirtildi.
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