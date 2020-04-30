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İstanbul Adalet Komisyon Başkanlığı'ndan "otomatik tutukluluk" iddialarına yalanlama

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı, sosyal medya platformlarında koronavirüs tedbirleri sonrasında ağır ceza mahkemelerinde "tutuklu sanıkların durumları incelenmeden otomatik olarak tutukluluklarının devamına karar verildiği" iddialarına karşı açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı 11 Mart 2020'den bu yana İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde tutukluluk durumları gözden geçirilen 271 kişinin tahliye edildiği kaydedildi

İstanbul Adalet Komisyonu
DHA

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"30 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya platformlarında İstanbul Adliyesi'nde alınan kovid-19 tedbirlerinden sonra ağır ceza mahkemelerinde tutuklu sanıkların durumları incelenmeden tutukluluklarının devamına karar verildiği ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 30 Nisan tarihindeki bir duruşmada inceleme yapılmadan otomatik olarak tutukluluğun devamına karar verildiği iddiaları üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür."

DHA'nın haberine göre açıklamaya şöyle devam edildi: "Adliyemizde, kovid-19 virüsünden kaynaklı tedbirlerin uygulanmaya başlamasından (11 Mart 2020) bugüne kadar, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki tutuklu sanıkların tutukluluk durumları gözden geçirilerek 271 kişi tahliye edilmiş, iddia konusu İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de bu süreçte 6 kişi tahliye edilmiştir. Bu itibarla bahis konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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