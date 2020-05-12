DHA

Konya'da, Hatice Aslan (65) ile kızı Duha Aslantaş'ın (23) yaşadığı evde kendiliğinden çıktığı öne sürülen yangınları yorumlayan Uzman Pedagog Duygu Ayhan, "Yangın çıkarma hastalığı var. Muhakkak tedavi edilmesi gerekir" dedi.

Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde, eşinden ayrıldıktan sonra kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşayan Hatice Aslan'ın evinde, iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşarak yanmaya başladı. Yaklaşık 1 aydır farklı zamanlarda çıkan yangınlardan 3'ü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BİR YANGININ NEDENİ ANLAŞILAMADI

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hazırladıkları raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan, diğerinin de biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı ifade edildi. Yangınlarla ilgisi olabileceği yönünde şüphelenilen Duha Aslantaş, ilk olarak bir yıl önce, son olarak da 1.5 ay önce psikoloğa gittiğini, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının söylendiğini ileri sürdü. Uyku düzeni için ilaç verildiğini anlatan Duha Aslantaş, yangınları kendisinin çıkarmadığını savundu. Duha Aslantaş, "Ben yangın çıkardığımı pek düşünmüyorum. Ben bu odada otururken diğer odada yangın çıkıyordu. Ben o odaya hiç gitmiyordum. Annemde görüyordu, bunları annemde biliyor. Benim üzerimdeki hırkam bile yanmıştı" dedi.

TEDAVİ PLANLAMASI GEREKİR

Uzman Pedagog Duygu Ayhan, psikolojik olarak yangın çıkarma hastalığının olduğunu, bu olayda da böyle bir durum olabileceğini söyledi. Duygu Ayhan, şunları söyledi: ''Psikolojik olarak baktığımızda yangın çıkarma hastalığı var. Burada vakaları iyi analiz etmek lazım. Yangın çıkarma hastalığı bir dürtü kontrol bozukluğudur ve muhakkak tedavi edilmesi gerekir. Ailenin haberini izlediğim ve incelediğim kadarıyla ufak yangınlar ilerleyen zamanlarda daha büyük yangınlara yol açabilir. Onun için bu rahatsızlığın önüne geçmek adına vakayı daha detaylı tanımlamak lazım. Bunun için evin içerisine veya dışarısına kamera yerleştirilebilir. Ortada somut bir şeyler varsa bunlar ortaya konulabilir. Sonrasında eğer aile bireylerinden birisinin yangın çıkardığı görülür, tedavi planlamak gerekir. Tedavisi mümkün. Bilişsel davranış terapi veya psikoterapi ile problem ortadan kalkabilir."

ÇOCUKKEN TRAVMALARA MARUZ KALINMIŞ OLABİLİR

Bu tür vakalarda çocukken travmalara maruz kalınmış olabileceğini de ifade eden Duygu Ayhan, "Piromani de kişi yangın çıkardığının farkındadır ve bundan büyük bir haz duyar. Gerginliğini azaltmak adına yangınlar çıkarır. Sonrasında da herhangi bir suçluluk hissetmez. Oranlarda kadınlar erkeklere göre daha az. Ama pek çok vakada görünen tablo şu; kişilerin çocukluk travmalarına maruz kalmış olması, çocukken eşlik eden başka hastalıkların olması, alt ıslatma gibi anti sosyal kişilik bozukluğu gibi. Yani başka psikolojik bozukluklarla beraber bu dürtü kontrol bozukluğu da ortaya çıkabilir" diye konuştu.

GENÇ KIZ PSİKOLOJİK TEDAVİYE ALINDI

Öte yandan, evde kendiliğinden çıktığı öne sürülen yangınlarla ilgili, genç kız eşyaları tutuşturabileceği şüphesiyle psikolojik tedaviye alındı. Aileyi tekrar ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, Duha Aslantaş'ı, Beyhekim Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ne götürdü. Genç kız bir süreliğine müşahedeye alındı. Kızının hastanede tedaviye alındığını öğrenen anne Hatice Aslan ise, kızının psikolojik bir sorunun olmadığını tek başına hastanede daha da durumunun kötü olabileceğini belirterek kendisinin de refakatçi olarak kalmak istediğini dile getirdi.

'TEK BAŞINA YAPAMAZ BENİ DE YANINA ALSINLAR'

Yaşananları anlatan Hatice Aslan, şunları söyledi: "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden dün tekrar geldiler. Yangını kızımın çıkarabileceğinden şüphelenip kızımı doktora tedaviye götüreceklerini söylediler. Kızım, Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ben kızımı doktora götürüp muayene olduktan sonra getireceklerini sandım. Kızım orada tek başına yapamaz. Beni de yanına alsınlar. Hastaneye yatırıldıktan sonra sadece birkaç dakika telefonla görüştüm ve kızım, ''Anne ben deli değilim. Benim sorunum yok. Anne beni buradan al'' diye ağladı. Genç bir çocuk, böyle olunca psikolojisi daha da bozulacak. Çocuğumun sıkıntısı yok. O yakmıyor. Çocuğuma sıkıntı veriyorlar. Otururken üzerindeki kıyafetler bile tutuşuyor. Kızımın kimseye zararı yok kendi halinde, kitabını okur. Kızımın psikolojik sorunu yok. Kızım deli değil. Saldırgan değil."

'ÇOCUĞUM BURADAYKEN SON 4 GÜNDÜR YANGIN ÇIKMADI'

Kızının tedaviye alınmasına dayanamadığını ifade eden Aslan, "Kızım orada kalmak istemiyor. Beni buradan çıkar diye, ağlıyor. Benim yüreğim parçalandı, sabaha kadar uyumadım ve ağladım. Eğer kızım orada kalacaksa da ben de yanında kalayım. En büyük destekçisi benim. Orada tek başına kalırsa çok bulanıma girer. Ben olursam o zaman rahat eder. Çünkü çocuğumun sorunu yok, iyice psikolojisi bozulacak. Ne olur beni çocuğumun yanına götürün. Tedavinin ne kadar süreceği de belli değil. Bugün doktorla görüşeceklermiş."

Son 4 gün yangın çıkmadığını belirten Aslan, "Dün gece de yangın çıkmadı. Çocuğum buradayken son 4 gündür, yangın çıkmadı. Geçen karşı komşuya gitmiştik. Oradan eve geldik, otururken kızım yüz üstü yere düştü ve kucağından alev çıktı. Ceketi hırkası, tutuşmuş. Elinde çakmak falan yoktu" diye konuştu.