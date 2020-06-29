Son dakika haberler... Kısıtlamayı da maske kuralını da ihlal etti! Şaşkına çeviren tepki!

DHA

Dün saat 12.00 sıralarında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesinde bir kadın, maske takmadan dışarıya çıktı.

DHA'nın haberine göre maskesiz kadın, denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Polisler kadına, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira, maske takmaması nedeniyle de 900 liralık idari para cezası uygulamak istedi.

Ancak cezayı duyan kadın, ceza kesilmesini önlemek için polislerle tartışmaya başladı. Polislere, 'uzak durun benden' diyerek, tepki gösteren kadın, kaçmaya çalıştı. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güçlükle sakinleştirilen kadına, ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı.

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