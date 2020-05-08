AA

İl Jandarma Komutanlığınca Araç ilçesi Yeşilova köyü D-030 kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan bir nakliye kamyonunda bulunan 3 kişinin seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yaptıkları belirlendi.

AA'nın haberine göre, İstanbul'dan gelen ve tekstil malzemesi bulunan kamyonun sürücüsü M.D, araçta bulunan diğer 2 kişinin anne ve babası olduğunu söyledi.

Jandarma ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde H.E. (74) ve K.E'nin (69),M.D. ile akraba olmadıkları belirlendi.

H.E. ve K.E'nin İstanbul'dan Cide ilçesine gitmek üzere sürücüye para ödeyerek yolculuk yaptıkları tespit edildi.

H.E, K.E. ve M.D'ye seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yaptıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 392'şer lira para cezası verildi.

Ayrıca H.E. ve K.E'ye 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle 3 bin 150'şer, M.D'ye de araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek iddiasıyla 2 bin 456 lira para cezası uygulandı. Araç da 15 gün trafikten men edildi.

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