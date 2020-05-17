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İstanbul Büyükçekmece'de 39 yaşındaki Mehtap G. isimli bir kadın sitede bulunan apartmanın 6. katından aşağı düştü. DHA'nın haberine göre, görgü tanıkları tarafından düşerken alevler içinde olduğu iddia edilen kadın, apartman girişinde bulunan yeşil alana düşerek hayatını kaybetti. P

Feci olay, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İHA'nın haberine göre; sabahın erken saatlerinde gürültüye uyanan site sakinleri bahçede bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde olay yerinde yaşamını yitiren talihsiz kadının vücudunda yanık izleri olduğu tespit edildi. Olay anında evde eşi ve 2 çocuğu da bulunan 39 yaşındaki kadının yakılarak camdan mı atıldığı yoksa intihar mı ettiği konusunda polis ekipler geniş kapsamlı çalışma başlattı. Bu sırada, evde bulunan eşinin cenaze başında ağladığı görüldü.