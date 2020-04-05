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HaberlerGündemSon dakika haberler.... Madeni paraları fırında ısıtıp müşterilere veriyor
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Madeni paraları fırında ısıtıp müşterilere veriyor

Koronavirüs salgınına karşı esnaftan ilginç bir çözüm geldi. Siirt'te bir fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor

koronavirüs
AA

Kentte fırın işleten Hacı ve Halil Kasar kardeşler, koronavirüse karşı tedbir olarak madeni paraları önce yıkıyor, ardından su koyduğu tepsinin içerisinde 180 dereceye ulaşan fırında 20 dakika ısıtıyor.

AA'nın haberine göre paranın bu yöntemle dezenfekte olduğuna inandığını dile getiren Kasar, "Elimizden geldiğince iş yerini dezenfekte ediyoruz. Her gün müşterilerden aldığımız madeni paraları tepsinin içindeki suya bırakıyoruz ardından fırında ısıya bırakıyoruz. Kaynayan suyun içindeki bozuk paralar dezenfekte edildikten sonra müşterilerimize sunuyoruz. Bu yöntemle tepsideki madeni para buharla dezenfekte oluyor." ifadelerini kullandı.

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