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HaberlerGündemSon dakika haberler... Meteoroloji'den bir uyarı daha!
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Son dakika haberi! Meteorolojiden bir "kuvvetli sağanak" uyarısı daha!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yapılan uyarılarda ayrıca, başta sel felaketinin vurduğu Bursa ile birlikte Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'ya da dikkat çekilerek, bu bölgelerde sağanak yağışın süreceği kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) de, önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaştı

Meteoroloji
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

AA'nın haberine göre, sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında ayrıca, sel felaketinin vurduğu Bursa'ya da dikkat çekilerek, bölgede yağışların devam edeceği açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara’nın güney ve doğusunda (Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AKOM'DAN DA İSTANBUL'A ŞİDDETLİ YAĞMUR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) de, önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaştı. Yağışların yarın saat 10.00’da il genelinde kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin edildiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre, İBB AKOM tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu mola veren yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren tekrardan başlayacağı ve çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (saat 10:00) il genelinde yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış anında kuvvetli rüzgâr da bekleniyor.

Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda hâlihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri aldı.

AKOM, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (15-30 dakika) etkili olması beklenen yağışlarda yağmursuyu anında akışa geçtiği için yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı.

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