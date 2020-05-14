DHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi kırsalındaki Hüyüklü Mahallesi'nde iki aile arasında nişan yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bin 600 kişinin yaşadığı mahalle Afşin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 8 Mayıs'ta karantinaya alındı.

MAHALLEDE FİLYASYON ÇALIŞMASI

DHA'da yer alan habere göre Hüyüklü Mahallesi jandarma ekiplerince giriş çıkışlara kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün Filyasyon ekibi hastanede tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek nişana kimlerin katıldığı ve kimlerle temas ettiği bilgileri alıp mahalleye giderek tarama faaliyetlerine başladı.

POZİTİF VAKA SAYISI 81'İ BULDU

Yapılan tarama sonrasında mahalledeki pozitif sayısı 17'ye çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibi çalışmasını daha da yoğunlaştırdı ve testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip test için sürüntü aldı. Yapılan testler sonunda mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a çıktı. 30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin de aralıksız olarak çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Filyasyon ekiplerinin yaptıkları tarama çalışmaları sonucu vaka sayısı bugün itibarıyla 81'e çıktı. Nişana katılanların yaşadığı ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi'nde bulunan 8 ev de Afşin Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin Hüyüklü Mahallesi ve ilçe merkezinde karantinaya alınan evlerde tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.