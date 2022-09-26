O anlar kamerada! Sokak köpeğini bıçakla öldürdü! Vicdansız! 0:00 / 0:00

DHA

Muğla'da, dün saat 08.00 sıralarında Bodrum'un Bitez Mahallesi'nin Şah Caddesi üzerindeki bir marketin önünde kan donduran bir olay meydana geldi.

BIÇAKLA, 'BORİS'E DOĞRU YÜRÜDÜ

DHA'da yer alan habere göre market çalışanları, bir kişinin elindeki bıçakla mahalleli tarafından 'Boris' ismi verilen sokak köpeğine doğru yürüdüğünü fark etti.

MARKET ÇALIŞANINI TEHDİT ETTİ

İddiaya göre, E.E. elindeki bıçakla kendisine müdahale eden market çalışanlarının üstüne yürüyüp, tehdit etti.

KÖPEĞİ ÇAĞIRDI GELİNCE BIÇAKLADI

Market görevlilerinin içeriye girdiği sırada E.E., önce Boris'i yanına çağırdı ardından da bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi.

HİÇ KİMSEYE SALDIRMAMIŞTI

Karnından yaralanan ve marketin yan tarafına kaçan Boris orada öldü. Mahalleli sevdikleri Boris'in bugüne kadar kimseye saldırmadığını söyledi.

ŞÜPHELİ AYNI GÜN YAKALANDI

Olay anı saniyeye saniye güvenlik kamerasına yansırken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi, titiz çalışma sonucu Gümbet Mahallesi'ndeki bir arazide saklanırken aynı gün yakaladı.

E.E., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.