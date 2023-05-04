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Onur Şener davasında tüyler ürperten ifadeler!

Ankara'da, 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener'in, eğlence mekanında istek parça çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada tanıkların dinlenmesine devam edildi. Mahkemede söz alan Onur Şener´in ablası Pınar Şener, "Allah iyilerle karşılaştırsın derler ya maalesef kardeşim o gün insan suretli iblislerle karşılaşmış. Onur'u sürekli kişiliğinden vurmaya çalışıyorlar ama mümkün değil. Benim kardeşim 2 güzel lafa kanan bir insandı" dedi. Mahkeme tarafından dinlenen tanıkların ifadeleri kan dondurdu...

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DHA
  • Onur Şener davasında tüyler ürperten ifadeler! - Son dakika gündem haberleri

    Ankara'da Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz tutuklanırken Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Onur Şener davasında tüyler ürperten ifadeler! - Son dakika gündem haberleri

    3'ü tutuklu, 5 sanığın, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile Onur Şener'in annesi Leyla, babası Erhan ve ablası Pınar Şener katıldı. Duruşmada, tanıkların dinlenmesine devam edildi. Tanık B.Ö. olay günü bacanağıyla birlikte mekana gittiğini ve Şener'in programın bittiğini duyurduğunu belirterek, "Onur Şener, 'Arkadaşlarım dışındaki erkekler burayı terk etsin' dedi. Masadan kalktık, çıkışa doğru gittik. O sırada Onur Şener, karaoke yapmaya başladı. Mekandan herkes çıkmaya başladıktan sonra lavaboya girdim.
  • Onur Şener davasında tüyler ürperten ifadeler! - Son dakika gündem haberleri

    Çıktığımda mekan boşalmıştı, mekandan dışarı çıktığımda sırtı kan olan bir erkek vardı sokakta. O adamın yanında da ayakta duran sarışın bir kadın vardı. Onur Şener'e bir baktım boğazı çok kanıyor, düz yatırmaya çalışıp solunum yolu açmayı düşündüm ama ekipman yoktu. Yüzünü çevirdiğimde o kişinin Onur Şener olduğunu anladım. Doktor olmam sebebiyle göz bebeklerinden beyin ölümünün gerçekleştiğini anladım" dedi.
  • Onur Şener davasında tüyler ürperten ifadeler! - Son dakika gündem haberleri

    Tanıklardan R.T. ise ilk ifadesinde gördüğü her şeyi anlattığını belirtti. Bir çığlık duyduğunu aktaran tanık R.T., "Onur Şener ayaktaydı, boynu kanıyordu. Sonra bir anda önüme, yere düştü. Olay anını görmedim. Yerde oturan biri vardı, eli kanıyordu. Boynuna tampon yaptım. Kimse yanında yoktu" dedi.
  • Onur Şener davasında tüyler ürperten ifadeler! - Son dakika gündem haberleri

    Mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra duruşmaya ara verdi. Salondaki izleyicilerin dışarı çıkmaya başladığı sırada, izleyiciler arasında bulunan ve avukat cübbesi giyen bir kişi, tutuksuz sanıklardan Gözde G.'ye elinde bulunan su dolu pet şişeyi fırlatarak küfretti. Bunun üzerine kapının önündeki sanık yakınları ile avukat cübbesi giyen kişi arasında arbede yaşandı. Aynı kişi, tutuklu sanıklardan Ali Gündüz'ün yakınlarından birine daha saldırmaya çalıştı. Duruşma salonunun bulunduğu kata gelen çevik kuvvet polisleri, kalabalığı dağıttı.
  • Onur Şener davasında tüyler ürperten ifadeler! - Son dakika gündem haberleri

    Mahkemenin verdiği aranın ardından, Onur Şener´in ablası Pınar Şener mahkemede söz aldı. Şener, "Allah iyilerle karşılaştırsın derler ya maalesef kardeşim o gün insan suretli iblislerle karşılaşmış. Onur'u sürekli kişiliğinden vurmaya çalışıyorlar ama mümkün değil. Benim kardeşim 2 güzel lafa kanan bir insandı. 1,80 küsur boyunda 100 kilo olan insanı hepiniz yere çöktükten sonra neden boğazını kestiniz? Ben uyuyamıyorum. Duygu sömürüsü yapmıyorum, böyle bir ölümü kabullenmek çok zor, adalet istiyorum" dedi.
  • Onur Şener davasında tüyler ürperten ifadeler! - Son dakika gündem haberleri

    Baba Erhan Şener ve anne Leyla Şener de mahkemeden adalet beklediklerini belirtti. Şener ailesinden sonra söz isteyen tutuklu sanık Semih Soyalp, kendisinin suçsuz olduğunu söyledi.
  • Onur Şener davasında tüyler ürperten ifadeler! - Son dakika gündem haberleri

    Onur Şener'e zarar vermediğini iddia eden Soyalp, "Ben Onur Şener'e en ufak bir zarar vermedim. 'Araya girmediler, ayırmadılar' diyorlar. İlker'in bardağı vuracağını nereden bilebilirdim? Araya girdim, ayırmak istedim ancak başaramadım" dedi.
  • Onur Şener davasında tüyler ürperten ifadeler! - Son dakika gündem haberleri

    Sanıkları ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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