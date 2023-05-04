Onur Şener davasında tüyler ürperten ifadeler!

Çıktığımda mekan boşalmıştı, mekandan dışarı çıktığımda sırtı kan olan bir erkek vardı sokakta. O adamın yanında da ayakta duran sarışın bir kadın vardı. Onur Şener'e bir baktım boğazı çok kanıyor, düz yatırmaya çalışıp solunum yolu açmayı düşündüm ama ekipman yoktu. Yüzünü çevirdiğimde o kişinin Onur Şener olduğunu anladım. Doktor olmam sebebiyle göz bebeklerinden beyin ölümünün gerçekleştiğini anladım" dedi.