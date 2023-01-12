Polisten kaçarken kaza: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralı!

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü T.A, E.K, O.T, H.Y. ve Ertan Kara (28) yaralandı. Bu kişiler, olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı.

KALP MASAJI YAPILDI

Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Kara'ya kurtarma çalışmaları sırasında hem araçta hem de çıkartıldıktan sonra kalp masajı yaptı. Yaralılar daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ertan Kara, özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından park halindeki minibüse çarpan otomobilin savrulduğu görülüyor.