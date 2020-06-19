İHA

Aniden bastıran sağanak yağış İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor. Güngören’de etkili olan yağış nedeniyle yokuştan yağmur suları aktı.

İHA'nın haberine göre, yağmur nedeniyle dere gibi olan yokuştan ise üst sokakta kurulan pazar kasaları sürüklendi. Su önüne kattığı her şeyi sürüklerken o anlarda bir kadının suyun içerisinden geçtiği görüldü. Öte yandan etkili olan yağmur gökkuşağı oluşturdu.

SUDA SÜRÜKLENEN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU

Pendik’te de yoğun yağmur yağışı nedeniyle yollar adeta göle döndü. Suyun sel gibi aktığı yol üzerinde park halindeki bir araç suda sürüklenerek başka bir araca çarptı. Başka bir aracın tekeri ise yol üzerinde oluşan çöküntüye saplandı.

Pendik’te yoğun yağmur yağışı nedeniyle Esenyalı Mahallesi Karapınar Caddesi adeta göle döndü. Suyun sel gibi aktığı yol üzerinde iddiaya göre park halindeki bir araç suda sürüklenerek başka bir araca çarptı. Ayrıca başka bir aracın da yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan küçük çaplı çöküntüye düştüğü görüldü. Yol üzerindeki marketin dışarıda duran tezgahları da su içerisinde kalarak hasar gördü.

Sürüklenen aracı çarptığı araç sahibi, “Çok şiddetli yağmur yağdı. Burada arabalar kaydı, park halindekilere vurdu. Rögar kapakları kalktı. Yukarıdan geldi araç. Selden dolayı geldi vurdu arabaya” dedi.

Başka bir kişi ise, “Yukarıdan aşağı doğru bayağı bir yağmur yağdı. Arabalar birbirine vurdu, dükkanımızı sel bastı. Bir araç çukura düşmüş” dedi.

KARAKÖY'DE PERŞEMBE PAZARINI SU BASTI

Bir anda bastıran yağmur nedeniyle Karaköy’de Perşembe Pazarı'nı su bastı. Yağmurun etkisiyle göle dönen alanda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

DHA'nın haberine göre, dükkan sahiplerinin kapılarının önünde olduğu görülürken bir vatandaşın ise göle dönen yolda suyun rögar kapağının başında olduğu görüldü. Görüntülerde ise bir vatandaşın başka bir kişiye "Yüzebilirsiniz Eyüp Bey" dediği duyuldu.

FATİH'TE OTEL VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Fatih Aksaray'da da su baskınları meydana geldi. Aksaray ve Yenikapı alt geçitleri sular altında kaldı. Bir süre bazı noktalarda trafik akışı sağlanmadı. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, Kabataş-Bağcılar tramvay hattı da bir süre şiddetli yağış nedeniyle, Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında seferlerini sürdürdü.

Aniden bastıran yağmurla yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini de su bastı. Su basan iş yerlerini ve bir oteli vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. İBB ekipleri de suyla dolan alt geçitlerde çalışma yaptı.

Aksaray'da bulunan bir oteli de su bastı. Aniden bastıran yağmurla birlikte önlem almaya çalışan otel çalışanları otel girişine kum torbaları koydu ancak su baskınını engellemekte başarılı olamadı.

İçeri dolan sular resepsiyondan alt katlara indi. Otel içinde de çalışanlar kum torbaları ve tuğlalarla setler çekerek suların başka yerlere de gitmesine engel olmaya çalıştı. Aşağı katlara inen sular asansör boşluğunda yaklaşık 3 metre su birikmesine neden oldu. Otel çalışanları kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye ve oteli temizlemeye çalıştı.

Otel çalışanı Serkan Gökşi, "Otelde görevliyim yaklaşık 9 senedir burada çalışıyorum. Sürekli yaşıyoruz bunu. Gelen sular burada birikiyor. Birikince kendi imkanlarımızla kumlar koyuyoruz. Araçlar geçince su seviyesi yükseliyor bir faydası olmuyor. Her seferinde çok büyük maliyetler yaşıyoruz" diye konuştu.

FATİH'TE BİRÇOK İŞ YERİNİ SU BASTI

Fatih Camii'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi'ndeki birçok dükkan göle döndü. Esnaf dükkanlarına dolan yağmur suyunu kendi imkanlarıyla boşalttı. Fatih'te giyim mağazası olan Sedat Selbür, "Burası Fevzipaşa Caddesi her sene Haziran ayında burası tekrarlanıyor, biz yetkililere söylüyoruz 'burada rögarlar çok kısıtlı, bu aylarda temizlik yapın en azından rögarları açın' diye yağmuru geleceği belli oluyor zaten. Gelip 1 saat önceden buraları açsalar en azından bu görüntüler olmaz. Bütün dükkanlar olduğu gibi yağmurun altında kalıyor, eşyalar ıslanıyor.

Belediyelere de söylüyoruz bir çözüm bulamıyorlar. Kim bunun yetkilisiyle gelsin ilgilensin. derken, kadın giyim mağazasında çalışan Şeyma Taş, Şiddetli yağmur yağdığında böyle oluyor maalesef. Su seviyesi dükkanın seviyesine kadar gelmişti. Asıl problem orada normalde mazgallardan gitmesi lazım.

Yağmur bitti sular çekildi, yağmur esnasında niye böyle olmuyor ve inanılmaz kokular basıyor. Ben kesinlikle ihmal olduğunu düşünüyorum. Belediyeye özellikle 2 sene önceki doludan sonra topluca alt yapıyla ilgili bir şikayette bulunuldu. Bu durum devam ettiğine göre muhtemelen bir şey yapılmadı. Kendi kendimize zararımızı karşılıyoruz. Yine olan bize oluyor" dedi.

Bir restoranda çalışan Mehmet Deniz ise "Su dükkanın girişine kadar geldi. Rögarları biz açıyoruz. Açan ilgilenen yok, Belediyenin dünden beri haberi var yağmur yağacağından ama aynen devam ediyor. Her şey çok güzel oluyor" diye konuştu.

ADANA'DA DA KENT MERKEZİNDE BİRÇOK CADDE SU ALTINDA KALDI

Adana kent merkezinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde birçok cadde, su altında kaldı.

Haziran ayının ortasında, kentte öğle saatlerinde başlayan yaz yağmuru, kısa sürede sağanağa dönüştü. Kentin birçok noktası sular altında kaldı. Merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde su baskınları meydana geldi. Kent merkezinde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Su baskını yaşanan bölgede, yağış etkisini sürdürüyor.

Kocaeli'de sağanak etkili oldu.

KOCAELİ'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Kocaeli'nin bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli'nin bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

D100 kara yolu Gebze kesiminde sağanak nedeniyle ilçe merkezinde su birikintisi oluştu. Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu.

Yolun İstanbul ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

NEVŞEHİR'DE TERMAL TESİSLERİ SU BASTI

Nevşehir ve ilçelerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Kozaklı'da Altınsu Mahallesi'nde bazı ev ve termal tesislerin giriş katlarını su bastı, araçlar su ve çamura gömüldü.

AA'nın haberine göre, Kozaklı Belediyesi ekipleri, sel sularının etkilediği alanlarda tahliye çalışması yürütüyor. Yollarda oluşan çukurlar da belediye görevlilerince kapatılıyor.

Çok sayıda termal tesiste su baskı yaşanırken, AFAD ekipleri zarar tespit çalışması da başlattı. Otel işletmecisi Ercüment Turhal, yaptığı açıklamada, "Oteldeydim. Saat 9 gibi yağmur başladı. Yukarıdan sel geldi. Sel sırasında da belediye ekiplerine haber verdik. Belediye ekiplerinin anında müdahalesiyle fazla hasar olmadı ama aşağıdaki birkaç tesiste epey sıkıntı yaşandı. Şu anda hala Kozaklı Belediyesi yol çalışması yapıyor, zarar gören yerlere yardımda bulunuyor." dedi.