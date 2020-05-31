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Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu

Samsun'un Bafra ilçesinde yüzmek için Kızılırmak'a giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

samsun
İHA

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Atakan Duman 2 arkadaşı ile birlikte yüzmek için Kızılırmak'a girdiler. Akıntıya kapılan Atakan Duman suda kayboldu.

İHA'nın haberine göre, sudan çıkan arkadaşları jandarma ve 112 Acil servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Timi ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda gencin cansız bedeni bulunarak sudan çıkartıldı. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Annesi, "seni ecel mi çağırdı" diye feryat etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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