Emrah Doğru edogru@haberturk.com

17 yaşındaki Sıla G. isimli genç kız, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ile herkesin kanını dondurdu. Genç kızın, babasından yıllarca gördükleri şiddet sosyal medyada infial uyandırdı. "Artık bağırmak istiyorum" diyen Sıla ve annesinin gördüğü şiddet babasıyla da sınırlı kalmamış. Destek bekledikleri öz dayısı da babasını aratmayarak, yaşananlar yetmezmiş gibi miras meselelerini bahane edip çözümü şiddette aramış.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan Sıla G., öz babasının 4 yaşından bu yana kendisi, ağabeyi ile annesine şiddet uyguladığını belirtti. Sıla, duyanların kanını donduran o bitmeyen kâbus yıllarını Habertürk'e şöyle anlattı:

'AMCA TACİZİNDEN KAÇIP, BABAMLA EVLENİYOR'

"Annem eskiden ailesiyle birlikte yaşarken amcasının ona tecavüz etmeye kalkması üzerine evden kaçıp babamla evleniyor. 1999’da parkta tanışıp 3 gün içerisinde evleniyorlar, 2000 yılında daha 18 yaşında iken abim doğuyor, 2003 yılında da ben doğmuşum. Şöyle söyleyeyim ben kendimi bildim bileli babam, anneme, bana ve abime şiddet uyguladı.

MAAŞINI NE YAPIYORDU HİÇ BİLMİYORUM

Ben çok rahat hatırlıyorum. Biz o zaman Bayrampaşa'da babamın dedesinin evinde kalıyorduk. Yani bir aile apartmanımız vardı, orada kalıyorduk. Kiramız 250 liraydı ve o annem ayda mutfak dolabı yaptırmıştı; zaten evi geçindiren kişiydi. Evde kazak yapıp geçimini sağlıyordu. Hiçbir şekilde babam bize bakmıyordu, eve yemek getirmiyordu. Maaşını ne yapıyordu hiç bilmiyorum.

ANNEMİ BOĞAZLADI, BENİMLE CİPSLE BARIŞABİLECEĞİNİ SANDI

Sırf bu nedenden dolayı ben 3-4 yaşındayken annemi gözümün önünde boğazladı. Evde bir kaos ortamı vardı. Ben ağlama krizine girmiştim, abim çığlık çığlığaydı. En son babamın akrabaları ayırmıştı kavgayı, ben köşede korkudan ne yapacağımı bilmezken bana 1 lira fırlatıp 'cips al kendine barışalım' demişti. Annemi boğazladıktan sonra cipsle benimle barışabileceğini sandı.

BURSUMU VERMEK İSTEMEYİNCE HEPİMİZİ DÖVÜYORDU

Hep dayak yedik, hele abim zincirle bile dayak yedi. Bu böyle yıllarca devam etti. Ben burslu bir öğrenciyim bursumu almaya çalışırdı ve ben bursumu vermek istemediğimde bana, anneme ve abime eziyet ediyordu, dövüyordu.

EVE GETİRDİĞİ YİYECEK BİTİNCE OLAY OLUYORDU

Eve bir yiyecek alsa o yiyecek bitse neden bitti diye ayrı bir olay oluyordu. Gıdasız kalıyorduk resmen. Ben artık düzensiz beslenmekten hastalanıyordum, gerçekten bu yüzden hastaneye kaç kez yattığımı bile hatırlamıyorum kan değerlerim sürekli düşük çıkıyordu çünkü hiçbir şekilde düzgün beslenemiyordum,hiçbir ihtiyacımız karşılanmıyordu.

SEVGİSİZLİĞİNDEN BAHSETMİYORUM BİLE

Sevgisizliğinden bahsetmiyorum bile bir kere kucağına alıp sevdiğini hatırlamıyorum. Hiçbir şekilde babalık yapmadı ben o yüzden ona baba demiyorum ve bence babam olmayı da hak etmeyen bir insan. Ondan babam olduğu için utanıyorum.

BOŞANMA DAVASI 4 YILDIR SÜRÜYOR

2016 yılında annem boşanma davası açtı ama rahatsız etmeye devam etti. Kaç kez evimize geldi, tehdit mesajları attı küfürler etti. Hala davalarımız devam ediyor ve bitmiyor. Çekişmeli bir boşanma davası olduğu için 4 yıldır sürüyor.

BİZ ŞİKÂYETTEN BIKTIK AMA HİÇBİR ŞEY OLMUYOR

Biz barodan avukat tuttuk ancak, böyle durumlar da olunca çok ilgilenilmedi bizimle ve babam da sürekli temyize götürüyor. Dava, Adana Bölge Mahkemesi'ne gitti ilk önce sonra Ankara'ya iki kere temyize gitti; Antalya'ya düzenlenmeye gitti bu şekilde uzadıkça uzadı ve biz şikâyet etmekten bıktık ama hiçbir şey olmuyor ona.

ANNE TARAFI DA SIRTIMIZDAN VURMAYA DEVAM EDİYOR

Uzaklaştırma kararı alındığında da çiğniyor sadece bir kez 3 gün hapse girdi başka hiçbir şey olmadı. Aynı zamanda anne tarafı da sırtımızdan vurmaya devam ediyor. Yanımızda asla olmuyorlar. Onlar da beni, annemi dövdüler çoğu kez. Yanımızda sadece bir annemin canı bir de benim canım var.

BU ŞİDDETİN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNİ İSTEMİYORUM

Anneme ve bana zarar verenlerin cezasını çekmesini istiyorum o kadar şiddet görüp de üzerinin örtülmemesini istiyorum."