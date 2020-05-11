Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... Sulama havuzuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
ABONE OL

Sulama havuzuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Mersin’in Bozyazı ilçesinde dengesini kaybedip sulama havuzuna düştüğü iddia edilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

mersin
İHA

Olay dün meydana geldi. Sabah evden tarlaya gidiyorum diye çıkan Abdil Aksangar’dan (60) uzun süre haber alamayan eşi Havva Aksangar, durumu yakınlarına bildirdi.

İHA'nın haberine göre, bunun üzerine yakınları ve mahalle sakinleri Abdil Aksangar’ı aramaya başladı. Aramalar sonucunda Aksangar’a ait ceket sulama havuzunun kenarında bulunurken, durum jandarmaya bildirildi. Sulama havuzu ekipler tarafından boşaltılırken, Aksangar'ın cansız bedeni havuzun dibinde bulundu.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri Aksangar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aksangar'ın yüzünü yıkamak istediği sırada dengesini kaybedip havuza düştüğü iddia edildi. Savcının incelemesinin ardından Aksangar, otopsisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cübbeli Ahmet kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cübbeli Ahmet Hoca hayatı hakkında
GÜNDEMCübbeli Ahmet kimdir?
Son depremler listesi 11 Mayıs 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri
GÜNDEMSon depremler listesi 11 Mayıs 2020
son dakika haberler... Koronavirüs tedavisi gören 132 tutuklu/hükümlü taburcu oldu
GÜNDEMKorona tedavisi gören 132 tutuklu/hükümlü taburcu ...
Son dakika haberler... Şanlıurfa’da 5 bina karantinaya alındı
GÜNDEMŞanlıurfa’da 5 bina daha karantinaya alındı
Son dakika haberler! 'Mermi manyağı yaparım' demişti, ifadesi şaşırttı
GÜNDEM'Mermi manyağı yaparım' demişti, şaşırttı
Son dakika haberler... Kuralları hiçe sayan turistlerden akılalmaz saldırı!
GÜNDEMKuralları hiçe sayan turistlerden akılalmaz saldırı!
Son dakika haberler... Libya'dan uçak gelmeyince otel önünde protesto ettiler!
GÜNDEMLibya'dan uçak gelmeyince protesto ettiler!
MHP ile İYİ Parti arasında sert sözler - Haber
GÜNDEMMHP ile İYİ Parti arasında sert sözler
Son dakika haberler... Görev öncesi yurtta 15 gün izolasyon
GÜNDEMKorona'ya karşı cezaevinde tam izolasyon!
Son dakika haberler! Anneler Günü'nü kutlamadı diye vurmuş!
GÜNDEMAnneler Günü'nü kutlamayınca kurşunladı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X