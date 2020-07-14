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Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nda tıbbı malzeme yüklü TIR kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Kocaeli sınırında tıbbi malzeme yüklü TIR'ın arıza yapan kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sakarya
AA

Olayda, Celal Tümen Yalabık'ın kullandığı tıbbi malzeme yüklü 06 BBG 235 plakalı TIR, otoyolun Tepetarla mevkisinde arıza yaparak duran Tahsin K. idaresindeki 81 EY 961 plakalı kamyona çarptı.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaptığı incelemede, TIR şoförü Yalabık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan kamyon şoförü Tahsin K. hastaneye kaldırıldı. Kazada, askeri birliğe taşındığı öğrenilen tıbbi malzemeler yola savrulurken, İstanbul istikametine ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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