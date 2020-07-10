İHA

İlçede, mahalle sakinlerinin oluşan seli yetkililere bildirmesiyle hemen harekete geçen Erciş Belediyesi bölgeye diğer kurumlardan da iş makineleri takviye ederek tıkanan dere yataklarını temizlenmeye başladı.

İHA'nın haberine göre, hasar tespit çalışmalarına da başlandığı belirtilirken, sel sonrası Yünören Mahallesinde 1, Hasanabdal Mahallesinde 2 olmak üzere toplam üç evin hasar gördüğü, ekili alanların etkilendiği bildirildi.

Öte yanan mahallelerde incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Erciş ilçe Başkanı Nedim Sağlam vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.