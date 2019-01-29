Venezuela, para birimi bolivarı kara borsadaki değeriyle dengelemek için devalüasyona gitti. Hiperenflasyon kıskacındaki Venezuela'da vatandaşların büyük bölümü paranın değeri için kara borsayı baz alıyor.
Venezuela Merkez Bankası devalüasyonu duyururken Interbanex platformunda arz ve talep dengesine göre belirlenecek fiyattan döviz alışverişi yapılabileceğini belirtti.
Interbanex, kamu kuruluşlarının dahil olmadığı ve bankaların yanı sıra özel ve tüzel kişiliklerin döviz alışverişi yapabileceğim bir serbest takas platformu olarak kurulmuştu.
Interbanex'in açıkladığı parite ise 1 ABD doları için 3200 bolivar şeklinde ve yaklaşık yüzde 35'lik bir devalüasyon söz konusu. Pazartesi gecesi kara borsada kur 3100 bolivarın biraz üzerindeydi. Ülkenin döviz borsası Dicom'da ise geçen hafta bir dolar 2100 dolar civarında el değiştiriyordu.
Yapılan devalüasyonla Venezuela'da aylık asgari ücret olan 18 bin bolivarın değeri 10 doların altına inerek 8.64 dolara kadar geriledi.
— Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) January 28, 2019
ABD VENEZUELA PETROL ŞİRKETİNİ PDVSA'YI YAPTIRIM LİSTESİNE ALDI
Maduro, ağustos ayında duyurduğu ekonomik reformlar kapsamında bolivar için yüzde 96 devalüasyon açıklamış ancak Venezuela parası o günden bu yana söz konusu devalüasyonun üzerine bir yüzde 98 daha değer kaybetti.
Öte yandan, muhaliflerin lideri Guaido yaptığı açıklamada Venezuela'nın yabancı varlıklarını kontrol altına aldığını belirtti. ABD'nin bir süredir devam eden yaptırımlarına ise devlete ait petrol şirketi PDVSA da eklendi. Beyaz Saray, ABD merkezli, petrol rafinerisi şirketi Citgo'nun ise faaliyetine devam edebileceğini belirtti.
Venezuela hükümeti yaptırım kararının ardından uluslararası piyasada dolar kullanmayı bırakmış ve ekim ayından itibaren euro kullanmaya başlamıştı. Britanya ise Venezuela'nın 1.2 milyar dolar değerindeki altın rezervini geri çekme isteğini reddetmişti
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