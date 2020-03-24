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Yasağı ihlal eden 65 yaş ve üzeri 390 kişiye işlem!

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü olanlara yönelik yasağa uymayanlara yönelik işlemlerin sayıları ortaya çıkmaya başladı. Yasak kapsamında toplam 390 kişiye adli ve idari işlem yapıldı  

koronavirüs
DHA

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını duyurmuştu.

DHA´nın haberine göre, 21 Mart Cumartesi saat 00.00´dan sonra geçerli olmak üzere ilan edilen yasağı ihlal eden Türkiye genelinde 390 kişi hakkında polis ve jandarma ekipleri tarafından adli ve idari işlem yapıldı.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara idari para cezası olarak 3 bin 150 lira, kontrolde ikametlerinde bulunmayanlar ise valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınıyor. Ayrıca TCK'nın 195. maddesi uyarınca 2 aydan bir yıla kadar hapis talebiyle adli işlem yapılabiliyor.

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