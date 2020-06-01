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Yeni normal yoğun başladı! Trafik eski günlerini aratmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen perşembe günü yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından yeni normale dönüş kararlarını açıklamıştı. Dokuzuncu kez ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra işte o beklenen gün geldi. Bugünden itibaren şehirlerarası seyahat sınırlamasından normal mesaiye geçişe kadar tüm yurtta yeni bir dönem başladı. Yeni normal kendini ilk olarak trafikte gösterdi. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler olmak üzere yeni normalin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da özellikle iki yakayı birbirine bağlayan köprülerdeki görüntü eski günleri aratmadı. Peki 1 Haziran'da neler olacak? İşte daha ilk gün trafikle kendini gösteren yeni normalde olacaklar...

yeni normalde ilk gün
HABERTURK.COM / Ajanslar

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dokuzuncu kez ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması (15 il) gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen perşembe günü yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıkladığı 1 Haziran itibariyle yeni normale dönüş kararları da, kısıtlamanın sona erdiği bugün sabah saatlerinden itibaren başladı. Beklenen gün geldi ve tüm yurtta vatandaşlar sabahın erken saatinde çalışmak için yola koyuldu.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLADI

Salgınla mücadele kapsamında geçici olarak kapanan iş yerlerinin normalleşme adımları kapsamında bugün itibariyle açılacak olmasıyla vatandaşlar, duraklarda ve trafikte yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaşlar kendi araçlarıyla kimi vatandaşlar da toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmeye çalıştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde işe gidiş saatinde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Benzer bir görüntü İzmir sokaklarında da gözlendi.

YENİ NORMALİN İLK UÇUŞU BUGÜN

Salgın nedeniyle uçuşlara ara verildiği İstanbul Havalimanı'nda, bugün ilk uçuş heyecanı yaşanıyor. Alınan tedbirler kapsamında havalimanının her noktasına sosyal mesafe kuralını anlatan bilgilendirme panoları konulurken, maskesiz havalimanına giriş yapılamayacak. İlk uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların vücut ısıları terminal girişinde bulunan termal kamera ile ölçüldü. Güvenlik kontrol noktasında sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği gözlemlenirken, güvenlik görevlileri daha önce elle yapılan üst arama işlemini koronavirüs önlemleri kapsamında detektörle yapmaya başladı.

CHECK-İN SIRASINDA TEMAS YOK

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından alınan önemler kapsamında terminal içinde hijyen görevlileri çalışmalara başladı. Bu görevliler akıllı kasklarla habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin vücut ısılarını ölçecek. Uçuş öncesi check-in kontuarlarına gelen yolcular özel bölmeli kontuarlarda işlemlerini yapmaya başladı. İşlemler, yolcular ile yer hizmetleri görevlileri arasında temassız şekilde gerçekleştirildi.

ANKARA İLE BAŞLAYACAK

Seyahat kısıtlamasının ardından bugün gerçekleştirilen ilk uçuşla yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle yeni önlemler aldı. Bu önlemler kapsamında uçuşlar öncesi yolcuların ateşleri kabin görevlileri tarafından ölçülecek. Uçak içerisinde mevcut kabin ekibinin yanı sıra hijyen uzmanları da görev alacak. Uzmanlar uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak.

PEKİ BUGÜN NELER OLACAK?

Şehirlerarası seyahat sınırlaması tamamen kalktı.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, normal mesaiye başladı (Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca değerlendirecek).

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı açılıyor.

65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00 ile 20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecek.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması da 18 yaşa indi. 0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Bugün itibari ile restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00'ye kadar hizmet verecek. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında olacak. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri artık hizmet vermeye devam edecek.

Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçebilecek.

Müze ve ören yerleri, hayvan satış yerleri açılacak.

Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kalktı. Spor tesisleri ile içlerindeki tesisler gece 24.00’e kadar hizmet verecek.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

Sürücü kursları ve benzeri kurslar hizmet verebilecek.

Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürecek.

Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserler yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlıyor.

Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetler başladı.

Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşifler ise 16 Haziran'da başlayacak

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbir bugün itibariyle sonlandırıldı.

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