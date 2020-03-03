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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 2002 ve 2019 yıllarında 2 olayda 2 çobanı silahla yaralayarak hayvanlarını gasp ettiği iddiasıyla 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, polisin yaptığı çalışmalar sonucu Seyit O.’nun kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan Bilecik Mahallesi'ndeki annesine ait evde saklandığı tespit edildi.

Gece yarsından sonra belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Seyit O., iki tarafı da yastıklarla kapatılmış sedirin arkasında saklanırken yakalandı. Seyit O. polis tarafından işlemlerinin yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.