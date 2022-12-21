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Haberler Gündem 3. Sayfa 4 ilde bin kişiyi dolandırdılar! 50 milyon TL'lik vurgun! - En son haberler
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4 ilde bin kişiyi dolandırdılar! 50 milyon TL'lik vurgun!

Nevşehir merkezli 4 ilde, internet siteleri aracılığıyla kiralık araç veya tatil evi vaadinde bulunup bin kişinin 50 milyon TL'sini dolandırdığı tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurlardan elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürdükleri belirlenen şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

4 ilde bin kişiyi dolandırdılar! 50 milyon TL'lik vurgun! - En son haberler
DHA

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri aracılığıyla kiralık araç veya tatil evi vaadinde bulunup, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

50 MİLYON TL'LİK DOLANDIRICILIK

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin bin kişiyi mağdur ettiği, bu kişilerin 50 milyon TL'sini dolandırdığı tespit edildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, Nevşehir, Hatay, Mersin ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar düzenledi, 24 şüpheli gözaltına alındı.

ZİYNET EŞYALARI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 105 bin TL, ziynet eşyaları, ruhsatsız 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 30 gram esrar, sentetik uyuşturucu, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Mağdurlardan elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürdükleri belirlenen 24 şüpheli, emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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