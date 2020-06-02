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HaberlerDünyaSon dakika haberleri! ABD ve İspanya'nın koronavirüs tablosu açıklandı!
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ABD ve İspanya'nın koronavirüs tablosu açıklandı!

Son dakika... İspanya'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölümün gerçekleşmediği bildirildi. ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 704 artarak 106 bin 945'e yükseldi.

son dakika
AA

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 704 artarak 106 bin 945'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 507 artarak 1 milyon 860 bin 626'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 704 artarak 106 bin 945'e çıktı.

ABD'yi, 529 bin 405 vakayla Brezilya, 423 bin 741 vakayla Rusya ve 286 bin 718 vakayla İspanya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan salgın hız kesse de New York, ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 380 bin 825 vakanın görüldüğü eyalette can kaybı 30 bine yaklaştı.

New York'u 163 bine yakın vakayla New Jersey ve 121 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı, 18 milyon 160 bini ve iyileşen sayısı ise 615 bini geçti.

İSPANYA'DA İKİ GÜNDÜR KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜM YOK

Son 48 saattir koronavirüs kaynaklı ölümün gerçekleşmediği İspanya'da, koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 27 bin 127'de kaldı.

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