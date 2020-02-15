DHA

Afyonkarahisar'da, dün akşam Sultandağı ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Abdil Z. (64) ile oğlu İrfan Z. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında baba-oğul birbirine bıçakla saldırdı. Anne Emine Z., eşi ile oğlunu ayırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Baba ve oğlu ile anne aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

YARALANAN BABA ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Abdil Z., İrfan Z. ve Emine Z. ambulanslarla Sultandağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından da Afyonkarahisar'a sevk edildi. Ancak Abdil Z. yolda yaşamını yitirdi.

OĞLUNUN DURUMU DA AĞIR

Ağır yaralı İrfan Z. ile annesi Emine Z.'nin tedavileri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde devam ediyor. İrfan Z.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı kaydedildi.