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Bacağından vurduğu eşini 170 kilometre gezdirdi!

Karaman'da oturan Özgür Ö., oğlu Gökhan Ö. (22) ile birlikte yanına gittiği Konya'daki eski eşi Şerife Ç.'yi av tüfeğiyle bacağından vurdu. Özgür Ö., yaraladığı eşini kanlar içinde yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a tekrar getirdi. Şerife Ç., yardım çığlıkları sayesinde polis tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğul gözaltına alındı

Bacağından vurduğu eşini 170 kilometre gezdirdi!
DHA

Karaman'da Özgür Ö., oğlu Gökhan Ö. ile birlikte otomobiliyle Konya'nın Kadınhanı ilçesinde oturan boşandığı eşi Şerife Ç.'nin yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Özgür Ö., av tüfeğiyle ateş ederek Şerife Ç.'yi bacağından yaraladı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi oğlu Gökhan Ö. yaptı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATTI

DHA'da yer alan habere göre Özgür Ö., daha sonra kanlar içinde kalan Şerife Ç.'yi aracına alıp, yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a geri döndü. Şerife Ç., saat 01.30 sıralarında Karaman Valiliği önünden geçerken orada bekleyen polisleri görünce çığlık attı.

POLİS ARACI DURDURUP KADINI KURTARDI

Kadının çığlık sesini duyan polis de, aracı takip edip kısa sürede durdurdu. Kanlar içindeki Şerife Ç., kurtarılıp, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde bulunan Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir adet av tüfeği ele geçirildi.

ZANLI, GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ

Sağlık kontrolünden geçirilen Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö., Konya'nın Kadınhanı ilçesinden gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Özgür Ö. gazetecilerin 'Eşinizi neden vurdunuz?' sorusuna ise küfür ederek cevap verdi.

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