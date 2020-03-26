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Fransa'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı en yüksek ölüm sayısı kaydedildi

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs etkilerini Avrupa'da sürdürmeye devam ediyor. Açıklanan son bilgilere göre Fransa'da son 24 saatte 365 kişi daha yaşamını yitirdi. Bu sayının, ülkede bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olduğu belirtildi. Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1696'ya yükseldi.

Fransa
AA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1696'ya yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 922 artışla 29 bin 155'e yükseldiğini söyledi.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 3 bin 375'e çıktığını aktaran Salomon, tedavi olduktan sonra hastalığı atlatan kişi sayısının da 4 bin 948'e yükseldiğini ifade etti.

16 YAŞINDA BİR ÇOCUK KORONAVİRÜS SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ 

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1696'ya yükseldiğini bildirdi.

Virüsten ölenlerin arasında Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yaşayan 16 yaşındaki bir çocuğun olduğunu aktaran Salomon, virüsün yeni belirtileri olarak değerlendirilen koku ve tat kaybının Çin'deki hastalarda görülmediğini kaydetti.

Ülkede bugün, "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" sayısına ulaşıldı.

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257 POLİSİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF 

Bu arada, polis sendikası Alternatif'ten paylaşılan bilgiye göre, 257 polisin Kovid-19 testi pozitif çıktı ve 10 bin 131 polis karantinada tutuluyor.

Ülke genelinde serbest dolaşımı sınırlandırmayı denetleyen polisler, maske yetersizliğine tepki göstermişti.

EKONOMİK FAALİYETLER YÜZDE 35 DÜŞTÜ 

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE),yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle serbest dolaşımın sınırlandırılmasının ülkede ekonomik faaliyetlerinin yüzde 35 oranında düşmesine neden olduğunu kaydetti.

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