İnek otlatma kavgası! Katil komşu!

Şanlıurfa'da, akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. Akçakale ilçesindeki Aksahrınç Mahallesi'nde, komşu 2 aile arasında 'merada ineklerin otlatılması' yüzünden tartışma çıktı.
TAŞLI, SOPALI ÖLDÜREN KAVGA
DHA'da yer alan habere göre tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Katmuş (45) ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Katmuş, hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Jandarma, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
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