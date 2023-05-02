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Haberler Gündem 3. Sayfa Köpeği göz göre göre ezdi! Hiç mi için acımadı? - Gündem haberleri
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Köpeği göz göre göre ezdi! Hiç mi için acımadı?

İstanbul Büyükçekmece'de bir sürücü, sokakta seyir halindeyken önünden geçmeye çalışan köpeği ezdi. Sürücü olay sonrası yoluna devam ederken ağır yaralanan köpek klinikte tedaviye alındı. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

Köpeği göz göre göre ezdi! Hiç mi için acımadı? - Gündem haberleri
DHA

İstanbul'da olay 29 Nisan günü saat 15.10 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Antik Sokak´ta bulunan bir site önünde meydana geldi.

EZDİKTEN SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ

DHA'da yer alan habere göre güvenlik kameralarına yansıyan olayda sokaktan otomobiliyle geçen sürücü İ.K., otomobilin önünden geçmeye çalışan Emel isimli köpeği ezdi. Sürücü olay sonrası durmadan yoluna devam etti.

ÇOK SAYIDA KIRIK VE İÇ KANAMA

Site sakinlerinin baktığı köpeğin kazada yaralandığı ortaya çıktı. Özel bir kliniğe götürülen köpeğin iki ön patisi ile sağ arka patisinde çok sayıda kırık olduğu ve iç kanamasının olduğu tespit edildi.

"EN YAŞLI CAN DOSTUMUZU EZDİ"

Site yöneticisi Özlem Diktürk Ergun olayla ilgili "Bizim burada baktığımız 6 tane can dostumuz var. Yıllardır bakıyoruz. En yaşlısı olan Emel, sokağın kenarında yatıyordu. Bir otomobil geliyor hayvan o sırada uyku durumunda. Önce fren yapınca Emel kalkmış geçmeye çalışırken hiç acımadan altına alıp hayvanı çevirmiş. Ön patiler ve arka sağ patisi paramparça. 16 yaşında olduğu için anesteziyi kaldırır mı hiç bilmiyorum" dedi.

"BENİM DE AYNI ARABADAN VAR, GÖRMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

&Ouml;zlem Dikt&uuml;rk Ergun.
Özlem Diktürk Ergun.

Sürücünün köpeği göz göre göre ezdiğini iddia eden Özlem Diktürk Ergun, "Bütün işlemlerimizi bütün suç duyurularımızı yaptık, sonuçlanmasını bekliyorum. Bu hayvanların bu eziyeti artık bitsin. Korumaya çalışırken çok fazla şeye maruz kalıyoruz ama hiç önemli değil, yeter ki onlar iyi olsun. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu canların bizden çektiği yeter. Benim de aynı arabadan var, Emel önüme geldiği zaman görürüm çünkü iri bir hayvan. Görmemesi mümkün değil.

"ÇUVAL MI EZİYORSUN KARDEŞİM"

Onu sağ tarafta görüp önce bir frenlemiş. Kamera görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla kafasına gidiyordu. Ondan sonra ' Yeter artık seni mi bekleyeceğim?' der edasıyla basmış üzerine. Geçiyorsun altında çuval mı ezdin kardeşim? Araba sallanıyor, bir bak ne oldu? Yok, basıp gitmiş" diye konuştu. Emel isimli köpeğin bugün ameliyat edileceği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından köpeğin üzerin araba süren sürücü İ.K. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.K'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.

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