İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Organize Sanayi Bölgesi'nde açılış ve temel atma töreni için geldiği Yozgat’ta kendisi ile görüşmek ve imza almak isteyen ancak programının iptal olması nedeniyle görüşemeyen 7 yaşındaki Burak Mert Baştürk ve ailesini telefonla aradı. Baba Ekrem Baştürk ile bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay daha sonra Burak Mert Baştürk ve aile bireylerinin hepsi ile teker teker görüştü.

"SENİ FARK ETMEDEN ÜZMÜŞÜM"

İHA'da yer alan habere göre Baştürk ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet eden Oktay, Burak Mert Baştürk ile konuşmasında “Biz seni hiç fark etmeden üzmüşüz, çok üzüldüm ben. Senin orada beklediğini bilsem seni görmeden gelir miydim, mümkün mü? Ben seni çok seviyorum, seni ziyarete geleceğim. Ama siz de Ankara’ya gelirseniz sizi burada misafir edelim Ankara’da, Cumhurbaşkanlığında misafir edeceğim sizi burada görüşelim” dedi.

ABLASINA BAŞARI DİLEDİ

Burak Mert Baştürk ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Bugün Yüksek Öğretim Sınavı’na (YKS) girecek olan Burak Mert Baştürk’ün ablası Gülşah Baştürk ile de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, başarı dileklerinde bulundu.

BİSİKLET HEDİYE ETTİ

Konuşmanın ardından Burak Mert Baştürk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın hediye ettiği bisiklet ile evde tur attı. Kendisine hediye edilen bisikleti gören Burak Mert Baştürk, mutluluğunu gizleyemedi.

"HEMŞEHRİSİ OLARAK ÇOK SEVİYORUZ"

Baba Ekrem Baştürk ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştükleri için aile olarak mutlu olduklarını söyleyerek Oktay ile konuşmasında “Cumhurbaşkanı Yardımcımız bizi çok mutlu ettiniz. Bizi arayıp gururlandırdınız. Çocuklarımızı da sevindirdiniz bir hemşehriniz olarak sizleri çok seviyoruz” şeklinde konuştu.