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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren ancak sınava giderken farklı nedenlerle sınav salonuna geciken çok sayıda adayın yardımına bugün polisler yetişti. Kimi polis motosikletiyle kimi ekip otosuyla birçok adayı sınav salonuna götürdü. Polisin bu anlayışlı ve özverili hareketine ilişkin yorum da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.



GÖRÜNTÜ DE PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polisi güvendir, sığınılacak limandır... YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren polislerimize teşekkürler" dedi. Soylu yaptığı paylaşımına, polislerin adayları sınav salonuna götürürken çekilen görüntüleri de ekledi.