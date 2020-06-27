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Şehit Teğmen gözyaşlarıyla uğurlandı!

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün naaşı, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi

Şehit Teğmen Yunus Gül toprağa verildi
AA

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün naaşı, Adıyaman'da toprağa verildi. Adıyaman Yeni Mezarlık morgundan alınan 29 yaşındaki Gül'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeni Mezarlık Camii'ne getirildi. Protokol üyeleri, şehidin eşi Hülya, annesi Rukiye ve babası Ali Gül ile diğer yakınlarına taziyelerini iletti.

TABUTUNA SARILIP AĞLADILAR

AA'da yer alan habere göre baba Ali Gül'ün metanetini koruduğu törende şehidin yakınları tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Şehidin eşi Hülya Gül, cenaze töreni öncesinde 2 aylık oğlu Metehan Gül ile konuşurken, "Benim kalp gözüm açık değil sen gördün mü babayı? Baba sana ne dedi? Oğlumun kalp gözü açık, o babasını gördü" ifadesini kullandı.

CENAZEYE ÇOK SAYINDA VATANDAŞ KATILDI

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Yeni Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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