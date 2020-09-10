Türk-Yunan heyetleri görüştü!

Son dakika bilgilerine göre, Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantı tamamlandığı bildirildi.
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandığı aktarıldı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2020
Açıklamada, "Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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