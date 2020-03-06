DHA

Türkiye'den ayrılarak Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Yunanistan sınırına doğru akın etmeye devam ediyor. Edirne ve Muğla başta olmak üzere, sınır hattındaki göçmen yoğunluğu da artıyor.

Yunanistan'ın göçmenleri gaz bombası ve gerçek mermilerle engelleme çalışmaları sürerken de, Türkiye önemli bir karara imza attı. Alınan kararla, 1000 özel harekat polisinin sınır bölgelerine gönderileceği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin sınıra doğru sevkiyatı da başladı. Ordu'da görevli 40 Özel Harekat polisi de, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne'ye gitti.