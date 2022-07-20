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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hakkari'de arazi kavgası çatışmaya dönüştü! 4 kişi öldü
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Son dakika haberler... Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi de yaralandı

Son dakika: Hakkari'de arazi kavgası çatışmaya dönüştü! 4 kişi öldü
Hakkari'de arazi kavgası çatışmaya dönüştü! 4 kişi öldü
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AA

Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraflar: İHA

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